Kayakent Mahallesi’nde Zafer Kıymıkoğlu'nun kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Hanefi Püsküllü yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Kıymıkoğlu ve hafif ticari araç sürücüsü Püsküllü ile eşi Dudu Püsküllü, kızları Havva Püsküllü yaralandı.

İhbarla kaza yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Dudu Püsküllü, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı