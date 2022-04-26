Yenimahalle ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde Altındağ Kargo Dağıtım Merkezine giden 06 BJF 688 plakalı dağıtım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Doğa Sokak'ta park halindeki 7 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle PTT dağıtım aracının sürücüsü ile beraberindeki kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazada, maddi hasar gören dağıtım aracı ile park halindeki otomobiller çekici ile sokaktan kaldırıldı.

Dağıtım aracının sürücüsünün 'halsiz' olduğu, direksiyon başında baygınlık geçirdiği öne sürüldü.