Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da 450 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çorum'da bir otomobilde 450 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Araç sahibi ise gözaltına alındı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak sigara getireceği tespit edilen bir zanlıya ait otomobili kent girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 450 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.
Araç sahibi gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron
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