Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Bottaki, Yunanistan unsurlarınca geri itildikleri belirlenen 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Yine Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası yaptığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi 23 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Sahil Güvenlik
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