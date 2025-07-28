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Türkiye
AA 28.07.2025 12:14

Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı

Antalya'da "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini gözaltına alındı.

Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, Muhittin Böcek'in oğlu M.G.B'nin eşi olan Z.B'nin Almanya dönüşü gözaltına alındığı öğrenildi.

"Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla gözaltına alınan Z.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G.B. ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K. adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı

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