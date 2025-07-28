Bursa'daki yangınlarla ilgili soruşturma: FETÖ bağlantısı bulunan 1 kişi tutuklandı

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Soruşturma çerçevesinde geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Şüphelinin akaryakıt istasyonundaki anları güvenlik kamerasında

Zanlı Ufuk A'nın Harmancık ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundaki anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, beyaz bir pikapla istasyona gelen şüphelinin elinde bulunan bidonlardaki suları saksılara boşalttığı, daha sonra benzin pompalarının olduğu alana yöneldiği ve istasyondan çıktığı anlar yer aldı.

Şüpheli tutuklandı

Şüpheli Ufuk A, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Ufuk A'nın 2021'de astsubaylıktan ihraç edildiği ve daha önce de bir süre akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenildi.

FETÖ'den ihraç edilmiş

Hava Astsubayı olarak görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen Ufuk A.'nın, kolları ve bacaklarında yanıklar olduğu görülürken, cep telefonunun da ormanda polis tarafından yanmış halde bulunduğu öğrenildi.

Birçok suçtan kaydı bulunan ve ailesi tarafından da evden atıldığını söyleyen Ufuk A.’nın, ilk ifadesinde yangını çıkardığını itiraf ettiği belirtildi.

HTS ve PTS kayıtları inceleniyor

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma sürerken, bu kapsamda şüphelinin kimlerle temas halinde olduğunun tespiti için HTS kayıtlarının, araçla nerelere gittiğinin tespiti için de Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) kayıtlarının incelendiği belirtildi.

Ayrıca şüphelinin yangınının çıktığı bölgelerde hangi alanlarda bulunduğunun belirlenmesi için de araştırma yapıldığı belirtildi.

Yine şüphelinin vücudundaki yanık izleri ve kıyafetlerindeki bulguların da incelemeye alındığı kaydedildi. Ön incelemelerin tamamlanmasının ardından şüphelinin ifadesinin alınacağı kaydedildi.

"FETÖ bağlantısı nedeniyle işlem yapılmış"

Bursa Valiliği’nin de sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtilerek, “İlimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

"Ömür boyu hapse girmek için yaktım"

Ufuk Aytekin’in alınan ifadesinde 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ailesi ile arasının bozulduğunu ve evden atıldığını o sebeple zaman zaman ömür boyu cezaevine girmek istediği bilgisine ulaşıldı.

Aytekin İfadesinde, 27 Temmuz 2025 günü saat 21.30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar Parkı’na giderek ağaçları tutuşturduğunu, o esnada cep telefonunun yere düştüğünü ve yandığını, kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonra arabası ile olay yerinden kaçtığını itiraf etti.