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Türkiye
İHA 28.07.2025 09:48

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı İçer gözaltına alındı

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüsten gözaltına alındı.

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı İçer gözaltına alındı

Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, `14.07.2025 günü uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hastanede yoğun bakımda/komada olan ve halen hayati tehlikesi devam eden G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan şüpheli G.İ. hakkında uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs etme suçlarından hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından verilen gözaltı talimatı üzerine şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

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Uyuşturucu Narkotik Kripto Para
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