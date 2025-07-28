Açık 35.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.07.2025 09:36

Kamyon devrildi, 10 ton biber etrafa dağıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan kamyon zeytinliğe devrildi. Kamyon sürücüsü ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken, 10 ton biber etrafa saçıldı.

Kamyon devrildi, 10 ton biber etrafa dağıldı

Bayırköy'den Orhangazi istikametine giden Enis Akkılıç idaresindeki biber yüklü kamyon, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytinlik alana devrildi.

Sürücü Akkılıç, yaklaşık 40 metre sürüklenen kamyonda sıkıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan kamyon sürücüsü Enis Akkılıç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyondaki yaklaşık 10 ton biber ise zeytinlik alana dağıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Bilim insanları, bir sonraki pandemiyi durdurabilecek “çip üzerinde akciğer” geliştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:24
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başlıyor
11:18
Kuzey Kore'den Güney'e mesaj: Uzlaşı kapısı kapalı
11:23
Devlet desteğiyle büyüyen 64 bin çocuk iş sahibi oldu
11:15
Yargıtay "bozuk para dolandırıcı"sının 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı
11:15
ABD'de küçük uçağın okyanusa düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
10:59
Sektörel Enflasyon Beklentileri yayımladı
25 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar
25 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar
FOTO FOKUS
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ