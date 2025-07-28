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Türkiye
AA 28.07.2025 04:20

Beyoğlu'nda dolmuşun otobüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda, dolmuşun yol kenarından duran otobüse arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda dolmuşun otobüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
[Fotograf: DHA]

Tarlabaşı Bulvarı'ndan Unkapanı istikametine giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen dolmuş, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında duran otobüse arkadan çarptı.

Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, kazanın ardından savrulan dolmuşun çarpmasıyla köprüden alt yola düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, dolmuşta sıkışan sürücü ve yanındaki bir kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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