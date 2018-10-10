Muğla'ya gelen turist sayısı Eylül ayında yüzde 32 arttı

Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'yı her yıl yaklaşık 3 milyonun üzerinde turist ziyaret ediyor.

Muğla Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, verimli bir turizm sezonu yaşandığını söyledi.

Yabancı turist sayısı verilerinin de sektörden aldıkları olumlu düşünceleri somut hale getirdiğini belirten Filiz Karacaağaç, 2018 yılı turizm sezonun sektörü de iyi yönde etkilediğini anlattı.

"Yabancı turist sayısı arttı"

Muğla ve turistik ilçelerinin yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edildiğine değinen Karacaağaç, şu bilgileri verdi:

"Yılın 9 ayında 2 milyon 523 bin 447 yabancı misafirimiz, 2 havaalanı ve 9 deniz hudut kapısından giriş yaptı. Bundan daha fazla sayıda yerli turistin de Muğla’da tatil yaptığı bilinmektedir. 2017 yılında ocak- eylül ayları arasında hudut kapılarımızdan giriş yapan yabancı turist sayısı 1 milyon 906 bin 318 olurken bu yıl aynı dönemi değerlendirdiğimizde geçen yıla göre yüzde 32'lik bir artış görmekteyiz. Ulaşım şekli yönünden değerlendirdiğimizde ise Muğla’ya gelen turistlerin çoğunlukla havayolunu tercih ettikleri görülmektedir. 2018 yılı Eylül sonu itibarıyla ilimizi ziyaret eden yabancı turistlerin yaklaşık yüzde 83’ünün havayolunu, yüzde 17’sinin ise deniz yolunu tercih ettikleri görülmüştür."

"Muğla'yı en çok İngilizler ziyaret etti"

Muğla'yı en fazla ziyaret eden turist grubunun İngilizler olduğunu belirten Filiz Karacaağaç, şunları söyledi:

"Muğla'yı en çok 900 bin 75 kişiyle İngilizler ziyaret etti. İngilizleri 380 bin 487 kişiyle Rusya, 177 bin 94 kişiyle Almanya, 168 bin 165 kişiyle Ukrayna ve 132 bin 895 kişiyle Polonya'dan gelen ziyaretçiler izledi."

Çok sayıda koya sahip olması, temizliği, çekiciliği, ulaşımın kolaylığı gibi nedenlerin de Muğla'yı cazip kıldığına işaret eden Karacaağaç, "Eylül ayında yaşanan yüzde 32'lik artışta Ula–Akyaka’da yapılan Dünya Kiteboard şampiyonası ile Marmaris’te yapılan Dünya Ralli Şampiyonasının da etkili olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: AA