Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak önce helallik için Kaletepe Mahallesi'ndeki babaevine sonra Nur Camii ve Külliyesi'ne götürüldü.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve protokol üyeleri, şehidin babası Cebrail Güngör ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin yeğeni Batuhan Şengül, elindeki Türk bayrağı ile tören boyunca dayısının tabutunun başından ayrılmadı.

Öğle vakti İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehidin tabutunu top arabasına kadar taşıdı.

Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, daha sonra Keskin ilçesi Armutlu köyü mezarlığında defnedildi.

Törene şehidin yakınları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kırıkkale milletvekilleri AK Parti'li Ramazan Can, MHP'li Halil Öztürk ve CHP'li Ahmet Önal ile Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile binlerce vatandaş katıldı.

Şehidin 7 kardeş olduğu, kardeşlerinden Hacı Güngör'ün Gaziantep 5. Zırhlı Tümen Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

İş makinesi operatörü Ali Çam, Osmaniye'de toprağa verildi

Saldırıda şehit olan iş makinesi operatörü Ali Çam da memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Uçakla Adana Havalimanı'na götürülen Ali Çam'ın naaşı, buradan cenaze aracıyla Osmaniye Düziçi'ye götürüldü.

Cenaze töreninin yapılacağı Hira Camii'nde Çam'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan annesi Leyla Çam, "Şehitler ölmez vatan bölünmez kuzum" diyerek gözyaşı döktü.

Cenaze törenine Çam'ın yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, bazı milletvekilleri, İl Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Albay Emin Sancaktar, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Çam'ın cenazesi Körkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hakkari Çukurca Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Zap bölgesinden 2 güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda 1 asker şehit olmuş, ağır yaralanan iş makinesi operatörü Ali Çam kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düşmüştü.

Kaynak: AA