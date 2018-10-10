Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait hedefler imha edildi

Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor. Yurt içi ve sınır ötesindeki terörist varlığını sona erdirmek üzere operasyonlar hız kesmeden sürüyor.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Irak'ın kuzeyinde Zap ve Hakurk bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiği bildirildi.
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütünün barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullandığı alanlar tespit edildi.
Hava harekatıyla, terör örgütüne ait o hedefler tek tek imha edildi.
Kaynak: TRT Haber