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Durumları ağırlaşan hamile kadınlara TSK'dan yardım eli

Beytüşşebap Devlet Hastenesinde durumları ağırlaşan iki hamile kadın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlendirdiği helikopterle Şırnak'a sevk edildi.

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Durumları ağırlaşan hamile kadınlara TSKdan yardım eli

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Beytüşşebap Devlet Hastenesinde tedavi gören ve durumları ağırlaşan hamile iki kadın, askeri helikopterle sağlık ekibi eşliğinde Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hamile kadınların Şırnak'a tahliyesine ilişkin fotoğraf, TSK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.


 

Kaynak: AA

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