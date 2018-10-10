Durumları ağırlaşan hamile kadınlara TSK'dan yardım eli

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Beytüşşebap Devlet Hastenesinde tedavi gören ve durumları ağırlaşan hamile iki kadın, askeri helikopterle sağlık ekibi eşliğinde Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hamile kadınların Şırnak'a tahliyesine ilişkin fotoğraf, TSK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Şırnak/Beytüşşebap Devlet Hastanesinde durumları fenalaşan iki hamile bayan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden görevlendirilen bir helikopterle Şırnak’a tahliye edilmiştir. pic.twitter.com/TLP1Rcdbc7 — TSK (@TSKGnkur) 10 Ekim 2018

Kaynak: AA