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Türkiye
İHA 22.02.2024 07:41

Muğla'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 5 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Muğla'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 5 yaralı
[Fotograf: İHA]

Karaçulha Mahallesi, Esenköy yolu üzerinde zincirleme trafik kazasında üç otomobil çarpıştı.

Kazayı izlemek için yavaşlayan motosiklete ise arkadan gelen başka bir motosiklet çarptı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kaza ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu ve olay yerinden kaçmaya çalıştığı iddia edilen bir sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Muğla Trafik Kazası
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