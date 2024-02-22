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Türkiye
AA 22.02.2024 06:16

Kırıkkale'de evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: AA]

Sanayi Mahallesi 1139. Sokak'ta 32 yaşındaki Abdülkadir A.'ya ait müstakil evin çatı kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede çatının tamamını saran yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulanan ve dumandan etkilenen Abdülkadir A., itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Abdülkadir A., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Bacadan çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.​​​​​​​

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