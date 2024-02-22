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Türkiye
AA 22.02.2024 06:27

Kocaeli’de zincirleme kaza: 7 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kocaeli’de zincirleme kaza: 7 yaralı
[Fotograf: AA]

Kozluk Mahallesi D-100 kara yolu Kuzey yan yolda H.B.U. idaresindeki araç, E.V'nin kullandığı otomobil ile M.Y. yönetimindeki özel halk otobüsü trafik ışıklarında çarpıştı.

Kazada araçlardan birinin sürücüsü ve yanındaki kişi ile özel halk otobüsündeki 5 yolcu yaralandı.

Kocaeli’de zincirleme kaza: 7 yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yan yoldan bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kocaeli Trafik Kazası
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