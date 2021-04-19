Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 08:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da zehir taciri 7 kişiye tutuklama
Muğla'da zehir tacirlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda, para, uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı zanlıların kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekiplerin yaptığı aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
39 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 39 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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