Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 07:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kazanın ardından su şişeleri yola savruldu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de bir tır park halindeki beton mikserine çarptı. TIR'da bulunan su şişeleri yola savruldu.
İzmir'in Bornova ilçesi'nde su şişelerinin yüklü olduğu tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, park halindeki beton mikserine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırda bulunan su şişeleri yola saçıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Tır ve beton mikserinde hasar oluştu.
Saçılan su şişeleri nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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