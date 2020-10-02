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Muğla'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hasan Hüseyin Gökten'in kullandığı yolcu minibüs, Milas-Söke karayolu Bafa Mahallesi'nde Harun Ögmen idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
Minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar minibüsten çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Muğla yolcu minibüsü kazaSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 22:37
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