Haber Giriş: Kaynak: AA
Ağrı'da etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Ağrı Valiliği, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, çeşitli kurumlarca düzenlenecek etkinliklerin 1 Aralık'a kadar ertelendiğini açıkladı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, sivil toplum örgütleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek ve üst kuruluşları, birlik ve kooperatiflerce düzenlenecek etkinliklerin 1 Aralık'a kadar ertelendiği ifade edildi.
Etiketler: koronavirüs covid-19 ağrıSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 22:47
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