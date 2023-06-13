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Türkiye
AA 13.06.2023 13:11

Muğla'da yıldırımlar nedeniyle 28 orman yangını çıktı

Muğla ve ilçesinde son 3 haftada yıldırım düşmesi sonucu 28 orman yangını çıktı. Yangınlar, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Muğla'da yıldırımlar nedeniyle 28 orman yangını çıktı

Orman Bölge Müdürlüğü, yaz yağmurlarıyla yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınlarında artış yaşandığını açıkladı.

Açıklamada, bölgede zaman zaman etkili olan yağışlar nedeniyle son 3 haftalık dönemde çıkan 28 yıldırım yangınının söndürüldüğü vurgulandı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, yıldırım kaynaklı yangınların genelde yaz aylarında yağışlı havalarda ulaşımın olmadığı noktalarda meydana gelen yangınlar olduğunu hatırlattı.

Karabulut, şunları kaydetti:

"Yıldırım kaynaklı yangınlar tek ağaçta başlar ve zamanla yayılma eğilimi gösterir. Ekiplerimiz böyle durumlarda karadan ulaşım olan noktalara ilk müdahale araçları ve arazözlerle müdahale edip söndürürler. Ulaşımın olmadığı noktalarda çıkan yıldırım yangınlarına ise hava araçlarımız müdahalede bulunur."

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