FETÖ'nün gizli yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Örgütün sözde "gizli askeri yapılanması" içinde faaliyette bulunduğu belirlenen, kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen 11 kişinin yakalanmasına yönelik Manisa ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 1'i öğretmen, 1'i avukat, 1'i kamuda işçi, 3'ü özel sektör çalışanı, 2'si emekli ve 3'ü işsiz olmak üzere 11 şüpheli yakalandı.

Örgüt içerisinde mütevelli olarak faaliyet yürüttüğüne dair ifade ve teşhislerde adı geçen şüpheliye yönelik Elazığ'da başlatılan operasyonda da 1 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 5 ilde Ankara merkezli başlatılan eş zamanlı operasyonda da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve "gizli hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen 13 kişinin gözaltına alındığı, bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Türkiye genelindeki FETÖ operasyonlarında toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.