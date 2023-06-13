Bolu'da doğal gaz borusu patladı, sokak trafiğe kapatıldı

Borazanlar Mahallesi Ayvaz Sokak’ta, Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kepçeyle kanalizasyon çalışması gerçekleştirdiği esnada, doğal gaz borusunu patlattı.
Sızan gaz mahalleye yayılırken çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve doğal gaz firması yetkileri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan ekipler yoğun gaz kokusu sebebiyle sokağın giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridiyle kapattı.
Sızıntı yaşanan hattaki doğal gazın kesilmesinin ardından ekipler boru hattında onarım çalışması gerçekleştirdi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.