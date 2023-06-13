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Türkiye
İHA 13.06.2023 12:05

Bolu'da doğal gaz borusu patladı, sokak trafiğe kapatıldı

Bolu’da kanalizasyon çalışmaları esnasında doğal gaz borusu kepçe darbesiyle patladı. Sızan gaz çevreye yayılırken, ekipler gazı kestikten sonra boru hattında onarım çalışmasına başladı.

Bolu'da doğal gaz borusu patladı, sokak trafiğe kapatıldı

Borazanlar Mahallesi Ayvaz Sokak’ta, Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kepçeyle kanalizasyon çalışması gerçekleştirdiği esnada, doğal gaz borusunu patlattı.

Sızan gaz mahalleye yayılırken çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve doğal gaz firması yetkileri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler yoğun gaz kokusu sebebiyle sokağın giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridiyle kapattı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Sızıntı yaşanan hattaki doğal gazın kesilmesinin ardından ekipler boru hattında onarım çalışması gerçekleştirdi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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