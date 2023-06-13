Çok Bulutlu 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.06.2023 12:16

Gaziantep’te ağır hasarlı yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ağır hasar alan binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep’te ağır hasarlı yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçedeki hasarlı binaların yıkımını sürdüren ekipler, iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenen molozları, belirlenen noktalara döküyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yıkım çalışmalarının ilçe merkezi ve kırsal mahallerde sürdüğünü söyledi.

İlçe genelinde 856 binanın ağır hasar aldığını Aktaran Sarı, "Yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalar, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kaymakamlık ve belediyemiz koordinasyonunda yüklenici firmalar tarafından yıkılıyor. Böylelikle şuana kadar kırsal mahallerimizde 53, ilçe merkezinde ise 17 evin yıkımı gerçekleşti. Çalışmalar devam edecek" diye konuştu.

ETİKETLER
Gaziantep Deprem AFAD
Sıradaki Haber
Bolu'da doğal gaz borusu patladı, sokak trafiğe kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
Muğla'da yıldırımlar nedeniyle 28 orman yangını çıktı
13:15
Karaburun'da batıktan hayalet ağ topladılar
13:05
Brüksel'de sağlık sektörü çalışanlarından protesto
12:56
BM: Doğu Kudüs'te en az 970 Filistinli zorla tahliye riskiyle karşı karşıya
13:23
Rusya: Ukrayna ordusundan Alman Leopard tank ve Bradley zırhlı araç ele geçirdik
12:47
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız
Sillyon Antik Kenti turizme kazandırılıyor
Sillyon Antik Kenti turizme kazandırılıyor
FOTO FOKUS
Rusya: Ukrayna ordusundan Alman Leopard tank ve Bradley zırhlı araç ele geçirdik
Rusya: Ukrayna ordusundan Alman Leopard tank ve Bradley zırhlı araç ele geçirdik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ