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Türkiye
AA 13.06.2023 12:27

Terör örgütü DEAŞ'ın finans sorumlusuna para gönderen 4 şüpheliye gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın finans sorumlusunun hesabına para gönderdiği belirlenen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın finans sorumlusuna para gönderen 4 şüpheliye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörizm finansmanının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında DEAŞ'ın çatışma bölgelerinde finans sorumlusu olarak faaliyet gösteren C.D. kod adlı M.A'nın banka hesabına İstanbul'dan para transferi gerçekleştirildiğini tespit etti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 6 ilçede düzenledikleri eş zamanlı operasyonda söz konusu hesaba para yolladıkları belirlenen 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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