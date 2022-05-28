Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında, yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karadere Mahallesi sahilinden bir grup göçmenin tekneye bindiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Fethiye ve Göcek'ten sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Mahalle açıklarında durdurulan teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Afgan uyrukluyu yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla teknede İ.K, B.G. karada ise tekneyle bağlantılı olduğu belirlenen H.Ş.K, S.Ç. ile A.T. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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