Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ulu Cami Mahallesi'nde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu Narkotik
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