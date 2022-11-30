Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mamak'ta sahipsiz köpeklerinin saldırdığı 2 öğrenci yaralandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan 2 öğrenci tedavi altına alındı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Mamak Demokrasi Ortaokuluna giden bir öğrencinin, okul çıkışı sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı belirtildi.
Kaçmaya çalışırken servis aracı çarptı
Köpekten kaçmaya çalışırken servis aracının çarptığı öğrencinin, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, kolunda kırıklar oluşan öğrencinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
9 yaşındaki çocuğun eline dikiş atıldı
Öte yandan geçen hafta sonu basketbol kursu için Altınevler Mahallesi'ndeki Altınevler Gençlik Merkezi'ne giden 9 yaşındaki çocuğa da sahipsiz köpekler saldırdı.
Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan ve hastaneye kaldırılan çocuğun eline dikiş atıldı.
Etiketler: Ankara Sokak Hayvanları Köpek
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