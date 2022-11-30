Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Erzurum'da, FETÖ üyesi oldukları için haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Erzurum'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, FETÖ üyeliğinden haklarında 6 ila 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan söz konusu terör örgütü mensuplarını yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, görevlerinden ihraç edilen öğretmen Şahip K., komiser Güven E., sözleşmeli er Abdulkadir A. ile polis memuru Kenan G. gözaltına alındı.
Zanlılar, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Etiketler: Erzurum FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 16:18
- 16:25
- 16:12
- 15:54
- 16:10
Sıradaki Haber
Muş'un 'kar kaplanları' karla mücadeleye hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz