Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aslen Yozgatlı olan şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Arnavutköy'de bulunan baba evinde helallik alınmasının ardından camiye getirildi.

Cenaze namazı öncesinde şehidin babası Ragıp ve annesi Nursen Yiğit ile kardeşi Abdurrahim Yiğit taziyeleri kabul etti.

Şehidin nişanlısı, temmuz ayında evlenmeyi planladığı Yiğit'in fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, cenaze namazını kıldırdı.

Şehidin cenazesi omuzlarda taşınırken babası Ragıp Yiğit, "Ben şehit babasıyım, çok Şükür oğlum. Seninle gurur duyuyorum." dedi.

Şehit Halil İbrahim Yiğit'in naaşı, defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.