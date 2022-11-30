Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kaçakçılık operasyonu
[Fotograf: AA]
Trabzon'da düzenlenen kaçak içki, sigara ve elektronik sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, D.P.'ye ait çanta ve poşetlerde yapılan aramalarda, 20 paket gümrük kaçağı elektronik sigara, 350 paket gümrük kaçağı sigara ve 9 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Trabzon Kaçak İçki Sahte İçki Sigara
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