Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 2 otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
G.G. idaresindeki tır, Malatya-Adıyaman kara yolunun Suçatı mevkiinde O.A. yönetimindeki otomobil ve İbrahim Ağar idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
İbrahim Ağar ile yanında bulunan Nihat Kozant, kaza yerinde hayatını kaybetti. G.G. ile O.A. yaralandı.
Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Adıyaman-Malatya kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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