Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da tedbirlere uymayan 4 işletmenin faaliyeti durduruldu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs tedbirlerine uymadığı tespit edilen 4 işletmenin faaliyeti durduruldu.
Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bordum Belediyesi ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında ilçede denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, Çarşı Mahallesi'ndeki dört işletmede fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranıldığını tespit etti.
Bu kapsamda zabıta ekipleri bahse konu işletmelerden üçünün faaliyetini süresiz, birini de 4 gün durdurarak mühürledi.
Etiketler: muğla haberSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 21:10
Son Haberler
- 22:36
- 22:25
- 22:14
- 22:15
- 21:50
Sıradaki Haber
Gaziantep'te ahşap palet fabrikasında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz