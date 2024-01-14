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Türkiye
İHA 14.01.2024 16:40

Muğla’da sahiller yazdan kalma günleri yaşıyor

Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesi kar ve soğuk le mücadele ederken, Türkiye’nin turizm kenti Muğla’da sahiller yazdan kalma günleri yaşıyor.

Muğla’da sahiller yazdan kalma günleri yaşıyor
[Fotograf: İHA]

Hava sıcaklığının 15 derece olduğu Muğla’nın Sakin Kent unvanlı Ula’nın Akyaka Mahallesinde Pazar gününü güneşli havada değerlendirmek isteyen vatandaşlar Akyaka sahiline akın etti.

Sahildeki işletmelerin masaları tamamen dolarken, yanlarında masa ve sandalye getiren vatandaşlar sahil boyunca güneşli havanın tadını çıkardı.

Muğla’da sahiller yazdan kalma günleri yaşıyor

Akyaka sahilinde bir vatandaş soğuk suya aldırış etmeden denize girerken, çocuklar sahilde kumdan heykel yaparak Pazar gününün tadını çıkardı. Akyaka’da tekne turu yapmak isteyen vatandaşlar ise Kadın Azmağında tekne turuna çıktı.

Yaz aylarında günübirlik tatilcilerin akınına uğrayan Akyaka, kış aylarında da yazdan kalma günleri aratmadı. Akyaka’da Azmak Tekne turu kooperatifinde görevli Taşkın Akpınar, “Şu anda Akyaka’da yazda kalma bir hava yaşıyoruz. Sahil bölgesi cıvıl cıvıl insanlarla kaynıyor ve güneşleniyor ve çayını kahvesini yudumluyorlar. Teknelerimiz ful çalışıyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanlarımız 2 metre kar ile boğuşuyor. Çok şükürler olsun ki biz burada böyle bir yerde yaşıyoruz. Kıymetini bilmemiz lazım” dedi. 

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