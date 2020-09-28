Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Ula ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ergün Armutçuoğlu'nun kullandığı otomobil, Muğla-Marmaris karayolundaki Sakar rampasının Kızılağaç mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, otomobilde sıkışan Armutçuoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ataçtan çıkarılan Armutçuoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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