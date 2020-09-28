Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 21-27 Eylül'de kent genelinde operasyonlar düzenledi.
Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
Operasyonlarda 339 kaçak cep telefonu, 38 bin 400 sigara filtresi, 122 kilogram kaçak tütün ve bir miktar uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı.
1 kişi tutuklandı
Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 28'i serbest bırakıldı.
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