Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da 2 lüks villaya uyuşturucu baskını: 188 kilogram Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kartal ve Pendik'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında 188 kilogram Hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Eylül arasında Kartal ve Pendik'te 2 lüks villaya baskın düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 188 kilogram Hint keneviri, 2 hassas terazi, bitki yetiştirilmesinde kullanılan sera malzemeleri, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi.
Adreslerde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: İstanbul uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 11:47
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