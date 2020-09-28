Haber Giriş: Kaynak: DHA
Metrobüste sigara içen yolcu kamerada
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da, Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde ilerleyen metrobüsteki bir yolcu, diğer yolculara aldırış etmeden sigara içti. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün gece saat 02.20 sıralarında Beylükdüzü'nden Cevizlibağ yönünde ilerleyen bir metrobüste meydana geldi.
Körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu, ayaklarını karşı koltuğa uzatarak sigara içti.
Rahat tavırlar sergileyerek sigara içen yolcu, bir başka yolcu tarafınfan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Öte yandan yolcunun maske de takmadığı görüldü.
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