Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Adana İl Pandemi Kurulunun aldığı kararlara paralel hizmet üreterek halk sağlığının korunması için "Pozitif Taksi" hizmeti uygulamaya konuldu.

[Fotoğraf: AA]

Belediyeye bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek özel araçlarla, birlikte yaşadığı veya çalıştığı kişilerde COVID-19 testi pozitif çıkan ve durumundan şüphelenilen kişilerin hastanelere toplu taşıma araçlarıyla gitmesinin önlenmesi hedefleniyor.

[Fotoğraf: AA]

"Pozitif Taksi"den faydalanmak isteyenlerin, temas ettiği kişilerin COVID-19 testinin pozitif çıktığını belgeleyerek 0322 431 59 33 telefondan talepte bulunması gerekiyor.

[Fotoğraf: AA]

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, şüphe durumunda bireylerin kimseyle temas etmeden steril araçla evinden hastaneye götürülmesini amaçladıklarını belirterek, "Pandemi şartlarına uygun olarak dizayn edilen 'Pozitif Taksi' her kullanımdan sonra sterilize edilecek. Esas olan halkımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami derece uyarak virüse yakalanmamasıdır. Ancak salgın gerçeğini de dikkate alarak 'pozitif' vakalarla sağlıklı insanlarımızı birbirinden uzaklaştırmak gerekiyor" ifadesini kullandı.