Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Zekeriya İ. yönetimindeki otomobil, Kızlan Mahallesi'nde önce elektrik direğine, ardından da karşı şeritteki plakası olmayan motosiklete çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücüsü Uğur Özefe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan motosikletteki Fırat Sarıoğlu da kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde yapılan müdahale rağmen hayatını kaybetti.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu öne sürüldü.
Etiketler: Muğla Marmaris Devlet HastanesiSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 14:31
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