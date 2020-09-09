Elazığ İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, geçmişten bugüne Türk askerinin gittiği her yere barış götürdüğünü söyledi.

"Mazlumların her zaman yanında olmuş bir milletiz"

Yırık, "Bugün sizleri burada hayırlı bir göreve gönderiyoruz. 154 askerden oluşan bölüğümüz inşallah 6 aylık geçici görevle Suriye’ye bu kutsal vatan görevini görmek üzere gidecek ve hayırlısıyla geri dönecek" ifadelerini kullandı.

"Suriye’de anne babasız kalmış çocukların, yetimlerin, öksüzlerin övünç kaynağı, beklediği askerlersiniz" diyen Yırık şunları kaydetti: "Tarihinde 4 kıtada at koşturmuş bir milletin ecdadı olarak gittiği topraklarda insanların, mazlumların övünç kaynağı olmuş, hoşgörünün, merhametin, insan haklarının timsali olmuş tarihinde asla zulmetmemiş, mazlumların her zaman yanında olmuş bir milletiz."

Törenin ardından aileleriyle vedalaşan Mehmetçik, yola çıktı.

Törene, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, askerler ve aileleri katıldı.