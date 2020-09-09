Haber Giriş: Kaynak: DHA
Çanakkale'de orman yangını
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleye diliyor.
Gelibolu'nun Kavak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.
Öte yandan Biga ilçesi Kalafat köyü yakınlarında da ormanlık alanda yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Etiketler: orman yangını çanakkaleSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 13:57
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