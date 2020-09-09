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Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin, seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Konya'da Fatih Güneş idaresindeki otomobil, Adana-Aksaray kara yolu Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, aynı yönde seyreden Osman Kerik yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi altında sıkışan otomobilin sürücüsü Güneş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta bulunan Melek Özal ile Emine, Zeynep Nehir ve Elif İpek Güneş yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servisi ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilden çıkarılan Güneş'in cesedi, cenaze aracıyla Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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