Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Alınan kararlar şöyle sıralandı:

Tüm alanlarda istisnasız maske zorunluluğu

- İl genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

Minibüs ve midibüsler ayakta yolcu alamayacak

- Minibüs ve midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Metro ve tramvay

- Metro, tramvay gibi raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar da ayakta yolcu taşıyabilmelerine izin verilecek. Karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulacak.

Ayakta yolcu taşıma ağırlıklı otobüsler

- Koltuk kapasiteleri seyreltilmiş veya kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde araç ruhsatlarında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar oturarak ve araç ruhsatlarında yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 30’u kadar da ayakta yolcu taşıyabilmelerine imkan tanınacak. Karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulmasına izin verilecek.

Yolcuların durabileceği yerler işaretlenecek

- Toplu taşıma araçlarında ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha veya tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak. Ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenerek belirlenecek.

Gece yarısından sonra müzik yayınına izin yok

- Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimlerce bu konuda gerekli tüm tedbirler alınacak.

İl genelinde denetimler devam edecek.