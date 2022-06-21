Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
[Fotoğraf: İHA]
Muğla’nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Dalaman Gürköy Mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Muğla Orman Yangını Yangın
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