Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını
[Fotoğraf: İHA]
Muğla’nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını karadan ve havadan yaptıkları müdahalelerle söndürmeye çalışıyor.
Gürkoy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Ortaca ve Dalaman belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgede 2 uçak, 5 helikopter, 20'ye yakın arazöz, 150 orman işçisi ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Mahalle sakinleri de traktörlerine bağladıkları tankerlerle söndürme çalışmalarına destek oluyor.
[Fotoğraf: İHA]
Ekipler, yerleşim yerlerine yakın alanda etkili olan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgede hakim olan rüzgar ise çalışmaları olumsuz etkiliyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını Yangın
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