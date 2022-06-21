Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AFP
İstanbul'da yol kenarındaki şüpheli paketten patlayıcı düzenek çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan, zaman ayarlı ve mıknatıs düzenekli patlayıcı bulunan şüpheli paket, uzman ekipler tarafından imha edildi.
Göktürk Mahallesi'nde arıcılık yapan kişi, İstanbul Caddesi'nde ilerlerken yol kenarında şüpheli paket görerek durumu polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, pakette zaman ayarlı ve mıknatıs düzenekli patlayıcı olduğu belirlendi.
Bölgede güvenlik önlemi alınmasının ardından paket, uzman ekiplerce imha edildi.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul
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