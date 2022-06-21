Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağanak taşkına neden oldu: Akçakoca-Ereğli yolu ulaşıma kapandı
Düzce'de şiddetli yağış taşkına neden oldu. Yola taşınan odun ve taş parçaları nedeniyle D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca-Ereğli yönü bir süre ulaşıma kapandı. Temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.
Çayağzı mevkiinde sağanağın ardından su taşkını meydana geldi.
Suyla birlikte yola taşınan taş ve odun parçaları sebebiyle Zonguldak Ereğli istikameti trafiğe kapatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Jandarma ve polis ekipleri Ereğli yönüne giden sürücüleri Sokak mevkiinde durdurdu.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından iş makinelerinin yardımıyla temizlenen yol ulaşıma açıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Düzce
Son Haberler
- 13:02
- 12:47
- 12:55
- 12:26
- 12:35
Sıradaki Haber
454 düzensiz göçmen daha sınır dışı edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz