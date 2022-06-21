Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli Munzur ve Pülümür vadilerinde ateş yakmak yasaklandı
[Fotoğraf: AA]
Yaz ayıyla birlikte orman yangınlarına karşı önlemler alınmaya başladı. Tunceli'deki Munzur ve Pülümür vadilerinde piknik yaparken ateş yakılması yasaklandı.
Kentte orman yangınlarına karşı mücadele için çeşitli kararlar alındı.
Bu kapsamda Munzur ve Pülümür vadilerinde ateş yakarak piknik ve kamp yapmak yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin denetimlerinin artarak devam edeceği vurgulandı.
Etiketler: Orman Yangını Yangın Tunceli
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