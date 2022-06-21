Kentte orman yangınlarına karşı mücadele için çeşitli kararlar alındı.

Bu kapsamda Munzur ve Pülümür vadilerinde ateş yakarak piknik ve kamp yapmak yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin denetimlerinin artarak devam edeceği vurgulandı.