Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde gerçekleşti. Kimliği belirsiz şahıs, bir binanın dış kapısında bulunan diafon sistemini çalmak istedi. Bir süre etrafı izleyen hırsız, diyafonu yerinden sökerek çıkardı. Aletin bağlı olduğu kabloları da tornavida yardımıyla rahat bir şekilde çıkaran şahıs, çaldığı diafonu elindeki poşete koyarak kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde kapı zillerinin yerinde olmadığını gören apartman sakinleri büyük bir şok yaşarken, durumu emniyet güçlerine bildirildi.

"Kapı zilinin söküldüğünü duyunca şok olduk”

Bina sakini Coşkun Özümit, “Sabah haberimiz yoktu. Çocuklarım bizi kahvaltıya davet etmişti ve ona gittik. Saat 11-12 gibi telefonumuza mesaj geldi. Dışarıdaki kapı zili sökülmüş. Haliyle biz şok olduk. Apar topar eve geldik. Burada çekim yapan güvenlik kameramız var ona baktık. Saat 03.58’de maskeli, şapkalı birisi hemen anahtarı sokuyor ve hemen söküp poşetine koyuyor. Buradan farklı yerlerden de almış galiba çünkü yeni kapı zili sormak için gittiğimiz elektrikçi bize 'Bugün 3-4 kişi gelip bunlardan alanlar oldu' dedi. Karakola gittik ve oraya bildirdik. Bakalım inşallah neticesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Hırsızlar zil çalmaz diyorlardı ama gayet güzel çalıyorlar"

Özümit, hırsızın bulunmasını temenni ettiğini söyleyerek, "Apartmana maliyeti iki bin liraya yakın oldu. Artık ne diyelim, boğazından geçmesin, iyi günlerde harcamasın mı diyelim? Alıyor bunu herhalde 300 ile 500 lirasına satıyormuş. İnşallah bulunur. Emniyet güçlerine güveniyoruz. ‘Hırsızlar zil çalmaz’ diyorlardı ama gayet güzel çalıyorlar" dedi.